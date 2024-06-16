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新品未開封　アサ芸シークレット　等身大ポスター　応募者全員サービス　風吹ケイ
商品番号 S54077683864
商品名

新品未開封　アサ芸シークレット　等身大ポスター　応募者全員サービス　風吹ケイ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アサ芸シークレットの応募者全員サービスで入手した風吹ケイさんの等身大ポスターです！9/26着、正規品です⭐︎縦180センチ×横60センチ中身確認のため外箱のみ開封中の袋からは一切出していません絵柄は画像1、2をご参照ください即購入OK
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