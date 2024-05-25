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- 【20cm 】NU:カーニバル 限定着せ替えぬいぐるみ エイト
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商品詳細
20cmのすごくかわいいぬいぐるみです。【スケルトンあり】プロフィールを確認の上、即購入可能。✨ぬいぐるみ服もたくさん出品していますので、同捆値引き可能です。防水ビニール袋に入れて、段ボールで発送致します。新品ですが、海外製品のため、歪み、キズのところが見られる場合がございます。神経質な方は購入をお控えください。ご了承いただける方のみ購入をお願い致します。#着せ替えぬいぐるみ#ぬいの服#着せ替え服#無属性ぬいぐるみキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム
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