CC9 輪島塗 花鳥金蒔絵黒塗椀五客 時代木製漆器高盛細密梨地鴨雁煮物吸物茶懐石



CC8 輪島塗 花鳥金蒔絵黒塗椀二客 時代木製漆器高盛細密梨地鴨雁煮物 ... CC8 輪島塗 花鳥金蒔絵黒塗椀二客 時代木製漆器高盛細密梨地鴨雁煮物 ...



CA4 明治期時代木製輪島塗萩金蒔絵椀 五客 内朱塗煮物吸物茶懐石正月 ... CA4 明治期時代木製輪島塗萩金蒔絵椀 五客 内朱塗煮物吸物茶懐石正月 ...



CE5 輪島塗 花車文様金銀蒔絵朱塗煮物椀三客 木製漆器高盛梨地切金細密 ... CE5 輪島塗 花車文様金銀蒔絵朱塗煮物椀三客 木製漆器高盛梨地切金細密 ...



CE15 輪島塗 木製漆器 野菊金銀蒔絵黒塗椀ニ客 梨地切金煮物吸物菓子椀 ... CE15 輪島塗 木製漆器 野菊金銀蒔絵黒塗椀ニ客 梨地切金煮物吸物菓子椀 ...



CE3 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 五客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ... CE3 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 五客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



CE14 輪島塗 木製漆器 貝尽くし金蒔絵黒塗椀 五客 細密梨地煮物菓子椀 ... CE14 輪島塗 木製漆器 貝尽くし金蒔絵黒塗椀 五客 細密梨地煮物菓子椀 ...



CE3 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 五客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ... CE3 能登輪島塗 草花蝶金蒔絵黒塗煮物椀 五客 細密梨地色蒔絵木製漆器 ...



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CA89 時代輪島塗箔蔦金蒔絵黒塗煮物椀五客木製漆器高盛梨地汁椀茶懐石 ... CA89 時代輪島塗箔蔦金蒔絵黒塗煮物椀五客木製漆器高盛梨地汁椀茶懐石 ...



CB54 輪島塗黒塗菊金蒔絵煮物椀三客堅地布着高盛梨地切金木製漆器吸物 ... CB54 輪島塗黒塗菊金蒔絵煮物椀三客堅地布着高盛梨地切金木製漆器吸物 ...



CC6 能登輪島塗 月に雁金銀蒔絵黒塗椀五客 高盛細密 木製漆器茶懐石 ... CC6 能登輪島塗 月に雁金銀蒔絵黒塗椀五客 高盛細密 木製漆器茶懐石 ...



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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】能登輪島塗、花鳥金蒔絵黒塗椀五客でございます。輪島が誇る上質な塗りの御椀、見返し見込みに豪華に花鳥図が施された作品でございます。【寸法】直径約12.6cm全高約9cm椀高さ約5.8cm※一つ一つが手作業の為、若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、小傷、若干のヨゴレ、切金剥げ等はございますが目立つヤケやイタミはなく良好といえます。写真10枚目は蓋の漆傷１と見込みのやや目立つスレキズを写したものです。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#鴨#鶴#雁#花鳥#草花#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#19k204g5k603g