レコード針 ナガオカ 2000

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商品詳細
ナガオカレコード交換針新品未開封ですが、長年自宅で保管していた商品です。私自身は商品知識がないのですが、実家でレコード店を経営していた頃の在庫です。すべて表示価格の半額でいかがでしょうか？お手数ですが、お探しの品番をコメントください。経年によりスポンジ劣化とケース汚れがあります。ご理解いただける方のみお願いします。※他にもナガオカのレコード針をたくさん出品しています。レコード針カートリッジ
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http://narcologia.ru/goods/kindness902805.html
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