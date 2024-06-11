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レコード針 ナガオカ 2000
商品番号 P24284885302
商品名

レコード針 ナガオカ 2000
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 333,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナガオカレコード交換針新品未開封ですが、長年自宅で保管していた商品です。私自身は商品知識がないのですが、実家でレコード店を経営していた頃の在庫です。すべて表示価格の半額でいかがでしょうか？お手数ですが、お探しの品番をコメントください。経年によりスポンジ劣化とケース汚れがあります。ご理解いただける方のみお願いします。※他にもナガオカのレコード針をたくさん出品しています。レコード針カートリッジ
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