キタニタツヤ　化け猫グッズ(バラ売り可)

キタニタツヤさんの化け猫Tシャツ(XL)とタオルです。こちらセットの価格ですがバラ売りも可能です。Tシャツ(XL)単品→¥10000タオル単品→¥6000にてバラ売りでお譲り致します。2023年の夏フェス限定グッズになります。TシャツはXLを購入しましたがサイズが合わず、Mサイズを買い直したため出品致します。そのため1度着用、洗濯しております。タオルは新品未使用です。(こちらは次会場でお渡しするはずだった方と購入日直後から連絡が途絶えてしまった為、昨日までお待ちして出品する旨を連絡しましたがそれにも返信ありません…ので買った者勝ちになります。万が一返信きましたらそちらの方にお譲りするかと思います)ただ夏フェスも残り1会場のみでその後販売されないかと思いますので、このままどちらも自身の保存用にするかも迷っています。少しお高めの出品になりますがご了承ください。(写真はお借りしてきたものですので、実物は地面に置いて撮影等しておりません。)



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