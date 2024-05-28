正規品 ファンコ FNAF セキュリティブリーチ フィギュア サン ＆ ムーン

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ファンコポップでおなじみ、ファンコ社から発売されている公式ライセンス品です。FNAFセキュリティブリーチに出てくるアニマトロニクス、TheDaycareAttendant(ザデイケアアテンダント、太陽と月の2つの姿それぞれのアクションフィギュアの2体セットになります。バラ売り不可です。サンムーン大きさは6インチ(約15㎝)です。他に出品している品物と同時購入頂き、同梱が可能な場合にはお値引をさせて頂きます。コメント欄よりご相談ください。お取引に関する諸条件はプロフィールをご参照ください。他にも各種FNAF関連アイテム出品中\u0026出品予定中。一覧はこのタグから確認できます。#spfnafFNAFファイブ・ナイツ・アット・フレディーズファイブナイツアットフレディーズFiveNightsatFreddy'sフレディチカボニーフォクシースプリングトラップFreddyChicaBonnieFoxySpringtrapSUNMOON