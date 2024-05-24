BOSS KATANA-AIR-S ワイヤレスギターアンプ

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BOSSKATANA-AIR-Sカラー：シルバー（島村楽器限定）定価：¥44,000完全ワイヤレスで使用できるコンパクトサイズのギターアンプです。Bluetoothスピーカーとしても使用可能です。約1年前に新品で購入し、最近まで使用していました。外観は、目立つほどではないものの、使用に伴う傷が数か所ございます。また、持ち手部分のメッキに点状の劣化？が見られます。（写真8枚目）動作良好です。付属品は、保証書以外は全て揃っております。商品元箱をエアキャップで保護した状態で発送させていただきます。ご了承くださいませ。※以下、島村楽器販売ページより引用【ギタリストを解き放つ極上トーンとワイヤレス・テクノロジー】BOSSが独自に開発した最新のワイヤレス・ギター・テクノロジーにより、ギター・ケーブルを接続する煩わしさ無しにいつでも気軽にギターを弾くことができます。超低レイテンシーのうえに電池駆動にも対応しているため、最も身軽な演奏環境としてはギターとKATANA-AIRのみで演奏が可能。ケーブルが一切必要ない全く新しい自由なギターの楽しみ方が実現します。サイズはコンパクトですがKATANAシリーズの上位機種と同様に、定評ある迫力と表現力を備えており、こだわりのアンプ・タイプや多彩な内蔵エフェクトを組み合わせれば、様々な音楽ジャンルにマッチする極上のトーンで演奏することができます。お気に入りのギターとKATANA-AIRがあれば、ギター演奏がより身近に、刺激的で楽しいものになります。※K、電池使用時に最大出力20W、ACアダプター使用時に最大出力30Wとなります【KATANA-AIR本体寸法・質量】(W)350mm×(D)144mm×高さ(H)181mm2.2kg ※電池を除く