マツバ　sr psa10

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レアリティ···SR鑑定状況···PSA10PSA鑑定品です。発送は写真のままでクリスタルパックに入れた上で、防水キズ対策の上丁寧にお送りいたします。PSAの評価点は、鑑定士によってムラがあったり初期傷などによりパック開封直後のカードでもPSA10は難しく表面裏面どちらか少しでも傷があるとPSA6以下になる事が多いです。個体差はありますがPSA7～9でも十分に完美品クラスだと思います。※PSA10と鑑定されたカードは海外でも付加価値を認められ易いですが、傷一つ無い完美品を保証するものではありません。恐れ入りますがカードの状態は写真でご判断下さい。【検索用】サン\u0026amp;ムーン/ソード\u0026amp;シールド/ポケカ/マルヤクデv/マルヤクデvmax/クワガノンv/クワガノンvmax/サーナイトv/サーナイトvmax/25周年 アニバーサリーコレクション/25thアニバーサリーコレクション/25thanniversarycollection/旧裏/ピカチュウ/初期/プロモ/PSA/リザードン/フシギバナ/カメックス/VMAX/SA/ポケモン/ポケカ/トレカ/イーブイ/双璧/シャイニー/一撃/いちげき/れんげき/イーブイヒーローズ/イーブイズセットPSA10psa9/ゲンガー/インテレオン/白銀のランス/漆黒のガイスト/蒼空ストリーム/摩天パーフェクト/レックウザ/スペシャルアート/ポケモンセンター限定セットリーリエ（sm11b_068/049）サン＆ムーン強化拡張パックドリームリーグ ミモザ ナンジャモ クレイバースト サン＆ムーン強化拡張パックドリームリーグブランド：ポケモンカードゲーム151Mew.Mewtwo.Charizard.Eevee.Vaporeon.Jolteon.Flareon.