新品　クラリネット　リード　ダダリオ　レゼルヴ　エボリューション　バンドレン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。レゼルヴエボリューション3.5×2新品未開封の商品になります。★2箱セットです。Amazonですと一箱4020円になります。リードの値上げが続いており、通販では手が出しにくいと思いますのでこの機会にいかがでしょうか。2箱限りの出品となります。質問等ございましたらコメントお願いいたします。
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