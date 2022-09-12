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ハチワレ　おばけ　マスコット
商品番号 J62730492121
商品名

ハチワレ　おばけ　マスコット
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ちいかわおばけ...ってこと！？なぷちミニマスコットハチワレ2021年あたりに発売されたハロウィン商品です。即完売した商品なのでレアかと思います。購入後、クローゼットの収納箱の中に保管していた未使用未開封品です。写真では光の関係でわかりにくいですがタグに少々傷みがあります。美品ですがあくまで中古であることをご理解の上ご購入よろしくお願いいたします。人気タイトル···ちいかわグッズ種類···ぬいぐるみ
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