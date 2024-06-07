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美品　Souldier Strap　ソルジャー　ギター　ベース　ストラップ
商品番号 N66149892106
商品名

美品　Souldier Strap　ソルジャー　ギター　ベース　ストラップ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SouldierStrapPlainSaddleBlackビンテージ・スタイル革製ギター・ストラップ　ブラック希望小売価格：¥10,780（税抜¥9,800）送料無料！メルカリ最安値！ソルジャーのサドルストラップですカラーはブラックですソルジャーは、シカゴのハンドメイド・ストラップメーカーですこのサドル・ストラップは、ビンテージ・スタイルの細い革製ストラップですオリジナルのBobbyLeeを元に、更に使いやすく改良しました長さはベルト穴で調節できます。革製なので使い込むほどに味がでて、より愛着が湧くことでしょうやさしい肩当て肩当ては、裏地をスエードにすることで滑りにくくし、よりしっくりくるよう大きめになっています肩当ての中にはラバーが入っているので、楽器が重い場合でも肩への負担を和らげることができます【スペック】幅：20mm（ストラップ部）、58mm（肩当て部）長さ：125cm〜150cm重量：170gハンドメイド・イン・シカゴJAN：4519581035364CODE：SSD0000BKストラップ本体は革、レザー製で、耐久性も問題ありませんエレキギター、ベース、アコースティックギター、ウクレレ等楽器を問わず、ストラップピンが付いている楽器であれば使用可能ですプチプチで梱包し、発送します#ギター#エレキギター#ベース#エレキベース#ストラト#ストラトキャスター#ぼっちざろっく#ぼっちちゃん#後藤ひとり#山田リョウ#エレキベース#ぼざろ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆他にも機材を出品中！#あまつく機材整理中↑コチラをタップし、画面左上の販売中にチェックを入れてください★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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