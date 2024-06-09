COMICAVE STUDIOS 1/12 アイアンマン マーク23 シェイズ

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12●COMICAVESTUDIOS1/12コレクティブルプレミアムフィギュアアイアンマンマーク23シェイズ●フィギュアーツに近いサイズ感。●発光動作確認済み。●発光が弱い場合は電池交換して下さい。●写真の本体、パーツが全てです。●目立った傷ありませんが、状態は写真でご確認ください。●目立った関節緩みありません。●外箱は付属しません。●破損がない様に梱包し、発送します。●神経質な方はご遠慮下さい。●他、気になることがあればコメントください。※即購入okです。※バラ売りはできません。※値下げは不可です。※専用対応、取り置き等は受け付けておりません。/230981h↓海外作品トイホビー出品ページ#flsiLists_kaiToys#フィギュア#マーベル#アベンジャーズ#キャプテンアメリカ#アイアンマン#スパイダーマン#シーハルク#ML#アメトイ#ディズニー#ディズニープラス#ディズニー＋#ドラマ#映画#ムービー#劇場#フィギュアーツ#MAFEX#リボルテック#S.H.Figuarts#アイアンマン3



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