【希少品】彩陶 【中国甘肃省彩陶双耳壷 アンダーソン土器/出土品】紀元前五千年/

ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。大変貴重な骨董品の出品となります。中国で紀元前三千年〜五千年に作られた土器です。◾️商品について彩陶は美しい文様が表わされた最古の土器です、広い地域で長期にわたり使用されましたが、中国西北部の甘肃省では早くから大量の彩陶が出土しています。中国の数千年特有の文化的特徴を表して、時代を経て、艶やかで滑らかな土肌となった興味深い中国彩陶双耳大壷でございます。◾️サイズ高さ：約20.6cm胴直径（最大）：約23cm耳から耳までの横幅：約23cm口部分直径；約18cm尚、手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。■ご購入の前に個人の自宅保管品につき、中古品としての経年劣化等はご了承ください。商品の状態や時代や評価は個人差があります。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。何卒、ご理解、ご了承のもと画像閲覧にて、ご検討、ご購入して頂けましたら助かります。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア##工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#印籠#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#アンダーソン#土器#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像



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