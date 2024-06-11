【匿名配送】古梅園　鶴亀墨　昭和甲寅製　 希少古墨

書道・習字用品···古墨 希少古墨 骨董品「古梅園 銘墨 鶴亀墨 昭和甲寅歳寒製」亀 26g鶴 41g化粧箱 縦19㎝×横約20.5㎝×高さ約3㎝7/28値下げしました(^-^)◇説明由緒ある古梅園の古墨です。鶴亀の縁起が良い墨で、繊細な作りになっております。昭和甲寅年製(1974年)と大変歴史のある品です。家族が大切にコレクションしていたものですが、この度整理整頓のため出品いたします。コレクターの方や、書道を趣味とする方の元で大切にしていただけたらと思います。書道が好きな方への縁起の良い贈り物にも。◇状態新品未使用品で検品・撮影のために開封しましたが墨本体に傷や汚れはみられず、長期保管品としてはかなりの美品かと思います。状態に関し写真追加希望や質問ありましたら遠慮なくお申し付けください。◇匿名配送 らくらくメルカリ便予定防水保護・プチプチをしっかりいたします⭐︎24時間以内に発送可能です⭐︎◇検索用古梅園 古墨 書道 コレクション鶴亀 固形墨 骨董品



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