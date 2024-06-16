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westminster レスポール
商品番号 E20746679783
商品名

westminster レスポール
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 5,821 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はウエストミンスターのレスポールタイプになります、いろいろ考えましたが再出品することにしました、かなり古いギターですので画像をご覧になって納得された方のみのご購入をお願いします。ポイントはコンデンサーをオレンジドロップに交換してあります、ペグもオリジナルはチューニングが甘いのでクルーソンタイプにしてあります、チューニングは普通のレスポールと同じようなトルクで安定しました、あとは写真9枚目の状態と10枚目には接着剤のノリ？のような跡があります、ご理解ある方でこの1977〜8年のギターを大切にしていただける方に渡ることを願います。それではよろしくお願いします。追記、私のプロフを見ずに自己都合で値段交渉をしてくる方がいます、メルカリ側からも相手に失礼にならないコメントをお願いしますと書いてあります、それらも考慮して、コメントをお願いします。
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