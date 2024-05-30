【公式】【未使用】BTS パーカー TOUR 未使用 グッズ

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ジャンル···韓流/KPOP公式サイトで購入しました。着用はしておりませんが、袋から出していました。自宅保管ですので気にならない方でお願い致します。BTS防弾少年団방탄소년단グッズトレカRMJINSUGAJ-HOPEJIMINVJUNGKOOKナムナムジュンジンソクジンシュガユンギジェイホープホソクジミンテヒョンテテジョングググク