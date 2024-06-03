おまけ付 BUCK-TICK IZORA パーカー L 新品 未開封 異空

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ご覧いただきありがとうございます^^*⭕️即購入歓迎^-^⭕️匿名配送⭕️送料当方負担⭕️24時間以内発送‼️こちらは、BUCK-TICK異空-IZORA-パーカー【TOUR2023異空-IZORA-】サイズLです。定価：￥9,500税込サイズL：着丈800mm身幅620mm袖丈620mm生地は薄手で、袖口に親指を通す穴が空いています。箱ツアーで待ち時間に着るのにちょうど良さそうです^^おまけとして写真5枚目のグッズよりランダムに1品お付けいたします。ご希望があればコメントからどうぞˆˆ*★他フリマサイトでも出品中につき、購入後のキャンセル申請をさせて頂く場合がございます。公平に早く落札された方にお譲りいたしますので、悪しからずご了承くださいませ。\u003c(__)\u003e★トラブル予防のため、プロフィールを一読していただき、万事ご納得のうえでのご購入をよろしくお願い致します。★複数購入大歓迎‼️専用ページをお作りした上でご購入いただきますと、送料に応じてできる限りお値引きさせていただきます。まずは、コメント欄でお問い合せをお願い致します。⚫︎お品物はなるべくお安く出品できるよう、再利用材等を使用し、場合によっては圧縮して梱包させていただきます。ご了承くださいませm(__)m⚫︎商品の状態は写真でご確認ください。ただし、素人の撮影ですので、傷や汚れ、掠れ、折れなどきちんと写っていないこともあります。⚫︎中古品、素人の自宅保管であることをご理解いただいた上でご購入ください。⚫︎完璧な物をお求めの方はご購入をお控えください。気になる点はご購入前にご質問ください(..)\"⚫︎素人の検品ですので見落としはご容赦ください。⚫︎画面上の色はブラウザや設定により、実物とは異なる場合があります。ご了承の上ご購入下さい。★縫製商品の場合は生産や流通段階において、若干の縫い目の抜け、ほつれ、スレやキズなどが生じる場合がございます。その点をご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。#BUCKTICK#櫻井敦司#今井寿#星野英彦#樋口豊#ヤガミトールFISHTANKアクキーアクリルスタンドあっちゃん写真ライブフォト生写真ポストカードビジュアルV系道の駅ららん藤岡コラボ