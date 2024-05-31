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- 煎茶道具 高野昭阿弥造 染付『山水風景楼閣図』湯冷まし /茶道具
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商品詳細
煎茶道具高野昭阿弥造染付『山水風景楼閣図』湯冷まし/茶道具☆4D0607サイズ(約):長さ8.5㎝、最大幅7㎝、高さ4.3㎝、重さ70g
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