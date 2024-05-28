SHIMANO メタニウムMGL NG

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商品詳細
SHIMANOメタニウムMGL16メタニウムMGLRIGHTロッドを束ねた時に出来た擦り傷なので使用に問題ありません。使用に伴う傷はついていますが、故障などは一切無く動作も良好で問題なく使用できると思います。付属品は画像の通りです。淡水のみでの使用です。よろしくお願い致します。ブランド：シマノ右ハンドル/左ハンドル：右ハンドルリール自重：175.0gリールギア比：6.2（ギア比）最大巻取長さ：66.0cm海水対応：海水対応ボールベアリング数：10.0個スプール寸法（幅）：22.0cmスプール寸法（径）：34.0cm最大ドラグ力：5.0kgリールハンドル長：42.0mm#シマノ#SHIMANO
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