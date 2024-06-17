Ｘ アルバムJealousyポスター

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アルバムJealousy発売ポスターです。画鋲跡はありません。丸めて自宅保管していましたので 劣化、シワあり。左側キズ、裏側シミあり。30年以上経っていますので そちらをご考慮の上ご購入下さい。サイズ約51.5×72.5cm#Ｘ#XJAPAN#ポスター#未使用