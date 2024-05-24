茶道具茶碗 萩焼 室生窯 かいらぎ 小川浩延 伝統工芸品

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数ある商品の中より閲覧いただきありがとうございます！小川浩延氏作の抹茶碗です。萩焼の中でも鬼萩と呼ばれ、特徴的な模様と荒々しさ、力強さを感じていただける作品です。実際手に持ってみると滑らかさと凹凸を直接手で感じられ、心地よくお使いいただける一品です。◆サイズφ12.5cm,H8cm◆内容・抹茶碗本体・共箱他商品とおまとめ購入いただける場合はお値下げ致しますので、お声がけください^_^⚠️Attention・ご購入前にプロフィールをご確認ください。・同じ商品でも製造上色や形が若干異なります。個性としてお楽しみください。--------------------------------------------------------他にも伝統工芸品の和食器を販売中ですので、宜しければチェックしてみてください(*^^*)--------------------------------------------------------◆こだわりの梱包で安全にお届けします◆商品に不備がありましたら返品または交換にて対応します◆安心のらくらくメルカリ便にて発送します閲覧いただきありがとうございました(^^)#食器#和食器#伝統工芸品#陶器#陶磁器