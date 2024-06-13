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送料無料　唐津焼　在銘　朝鮮唐津　水指　茶道具　横石臥牛？
商品番号 Q33954317274
商品名

送料無料　唐津焼　在銘　朝鮮唐津　水指　茶道具　横石臥牛？
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

幅21.1cm×21cm高さ19.8cm傷などは無く良好な状態です。サインが底面にありますが、作者の断定までには至りませんでした。臥牛氏のサインに似ているためタイトルに記載しています。
http://narcologia.ru/goods/revamp180422.html
http://narcologia.ru/goods/passionate234313.html
http://narcologia.ru/goods/enquire35189.html
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