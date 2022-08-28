イチローバブルヘッド限定品　2001年MVP \u0026 ルーキー・オブ・ザ・イヤー

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イチローバブルヘッド限定品です。2002年にシアトルの当時SafecoFieldでマリナーズ戦を観戦した時に、球場内の公式ショップで2体とも購入したものです。箱はありませんがプチプチに包んで保管していたので目立った汚れはないかと思いますが、写真でご確認ください。2001年マリナーズはMVPタイ記録のシーズン116勝をあげて地区優勝しました。イチローはMLB一年目で大活躍しMVP\u0026ルーキー・オブ・ザ・イヤーを同時受賞しました。その時に個数限定で発売されたバブルヘッド人形になります。寸法概算高さ：19.5cm台座：幅8.8cm、奥行き7.6cm出張が多く、出張が入った場合は発送は土日中心となります。普段は在宅主体なので即日か翌日に発送できます。宜しくお願いいたします。