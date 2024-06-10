ポケカ ポピー オルティガ SR

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商品詳細
黒炎の支配者2点まとめ売りです。★素人鑑定ですが初期傷は見当たりません。 写真をご参照ください。★メルカリ便で発送いたします。 梱包は水濡れ防止ビニール＋厚紙＋プチプチで 頑丈に行います。★トラブルを防ぐため、事前に商品の状態をご確認 頂いた上でご購入をお願いいたします。★すり替えトラブル防止のため、 返品は受け付けません。 ご了承頂ける方のみ購入をお願い致します。以下、検索用タグ黒炎の支配者スカーレットex151SARナンジャモ
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