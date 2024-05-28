美品 Epiphone Goth 1958 Explorer エピフォン エレキ

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ご覧いただきありがとうございます＾＾【商品情報】EpiphoneGoth1958Explorer（エピフォンエクスプローラー）の出品です。カラーはオールブラックとなっており、状態も良好です。【機能面】ネック：ストレートフレット：9割ほど。12フレット残り1.25mmトラスロッド：余裕あり電装系：異常なし。問題なく音が鳴ります。※一通りメンテナンス済です【外観】中古品となりますので、使用による傷や汚れはございますが、全体的に美品です。エクスプローラー独特の形はステージ映えする色気のあるギターです。初心者からエレキの買い替え、目立てる変形ギターをご検討を頂いている方まで幅広くオススメできる一品です。【付属品】本体【発送方法/注意点】ダンボール、プチプチを使って厳重に梱包し、佐川急便にて発送致します。当方、何度もギターのお取引をしておりますので、梱包はご安心ください。スケール：24.75インチ（628ミリメートル）ネック形状：SlimTaper\"D\"型フィンガーボード：ローズウッドフレット数：22ナット幅：1.68インチ（42.67ミリメートル）ボディ幅：12.75インチ（324ミリメートル）ボディ長：18.5インチ（470ミリメートル）ボディ厚：1.75インチ（44.45ミリメートル）GibsonギブソンEpiphoneエピフォンFenderフェンダーYAMAHAIBANEZエレキギターレスポールストラト後藤ひとりタイプ...エクスプローラータイプ