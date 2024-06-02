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- 未開封新品 ドリームテック すーぱーそに子 1/7 完成品フィギュア
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商品詳細
ドリームテックすーぱーそに子1/7完成品フィギュア#WAVE#『すーぱーそに子』シリーズニトロプラス#すーぱーそに子#ドリームテックすーぱーそに子1_7完成品フィギュアフィギュア種類···スケールフィギュアキャラクター···美少女素材···PVCスケール···1/7新品未開封品です。購入時にお店がしてくれた商品保護のプチプチ梱包のまま自宅で保管してました。商品の撮影のためプチプチ梱包を外しています。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement471599.html
http://narcologia.ru/goods/providence19694.html
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