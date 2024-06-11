置物•お坊さん•マンモス保証 B4---55

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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️汚れ・傷等画像2をご覧くださいませ。左手に何かが欠けているようです経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。細かい事が気になる方や、新品、完璧を求める方、厳しい検品をされる方はご遠慮ください。◾️サイズ（本体）高さ；（最大）約15cm奥行：（最大）約6.7cm横：（最大）約7.5cm重さ；約525g手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。◾️付属品画像のみでございます。■ご購入の前に画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。現在出品しております値段はすでに購入時よりかなりお安くなっております。商品の年代や評価はいろんな人の見方によって変わってきます。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。何卒、ご理解、ご了承のもと画像閲覧にて、ご検討、ご購入して頂けましたら助かります。#骨董品#古美術#印籠#親の蔵品#煙草入れ#煙管#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#帯留め#着物#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#襖#蔵戸#扉#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #堆朱#着物#印材#岩の絵の具#香炉#金属工芸#香蘭社#青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像