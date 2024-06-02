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レア★WDCC ピーターパン Peter Pan ティンカーベル フィギュア
商品番号 C32803513878
商品名

レア★WDCC ピーターパン Peter Pan ティンカーベル フィギュア
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レア★WDCCピーターパンPeterPanティンカーベルTinkerBell★PlayfulPixieフィギュア陶器製★ディズニーDisneyTDL箱付き■商品サイズサイズ：高さ約11cm横幅約8cm奥行約8cm■素材：陶器製レジン■状態■傷：特に目立つダメージは無さそうです。全くの新品未使用品をお求めの方はご遠慮くださいませ。箱：あります。付属品：箱・カタログ■発送方法■メルカリ便にてお送りさせて頂く予定です。仕事がありますので、基本的にはご購入から3日ほど頂いておりますのでご了承ください。壊れないようプチプチ等で梱包し、リサイクル段ボールなどに入れしっかりと梱包して発送させて頂きます。■その他■当家ノースモーカーなので匂いは気にならないと思います♪質問が御座いましたらお気軽にお問い合わせくださいませ♪
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