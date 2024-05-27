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AgustD D-DAYネックレス
商品番号 I19983568672
商品名

AgustD D-DAYネックレス
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外装袋は処分しましたが、使用せず未使用になります。BTSJAPANOFFICIALSHOPにて購入。細かい部分が気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。厚さ3cm以内に抑えるため、プチプチなし、クラフト封筒に入れてゆうパケットポスト便（ポスト投函）で発送します。送料込みのためお値下げご遠慮下さい。人気グループ...BTS
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