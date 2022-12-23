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【HONDA】メンズ腕時計　赤×黒　矢沢永吉
商品番号 N50069685564
商品名

【HONDA】メンズ腕時計　赤×黒　矢沢永吉
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 14,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⚪︎HONDAの赤×黒の腕時計です。重厚なしっかりとしたデザインで男らしくキマります。状態)全体的には美品ですが、細かいところに取りきれない汚れがございます。そのためお安く出品します！気にならない方にはおすすめです♪文字盤カラー···レッドベルトカラー···ブラック矢沢永吉さんのファンの方にもおすすめです。#矢沢永吉#まなぴぴ矢沢永吉
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