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- 【HONDA】メンズ腕時計 赤×黒 矢沢永吉
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商品詳細
即購入⚪︎HONDAの赤×黒の腕時計です。重厚なしっかりとしたデザインで男らしくキマります。状態)全体的には美品ですが、細かいところに取りきれない汚れがございます。そのためお安く出品します！気にならない方にはおすすめです♪文字盤カラー···レッドベルトカラー···ブラック矢沢永吉さんのファンの方にもおすすめです。#矢沢永吉#まなぴぴ矢沢永吉
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