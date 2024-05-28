Marshall 1960A モディファイ品 スピーカー無し キャビネット

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※注意事項記載してますので購入時自己紹介文必ず読んでください※【ブランド】マーシャル【カテゴリ】キャビネット【サイズ】【状態】10中7スピーカー無しの箱のみをオークションで購入。当方ベーシストの為ベース用のスピーカーを入れる予定でしたが引越しの関係で出品に至ります。カスタム品の為詳細は画像に載せてる通りで他は分かり兼ねます。(※購入時のオークションのスクショなのでスピーカー取り付け等は当方では行ってません。仕様の参考にしてください。)購入して以来バックパネルすら開けてない状態です。屋外での撮影に一度ハリボテで使用したのみで室内に置きっぱなしでした。元々か自分かわからないですがロゴがヒビ割れてます。ご自身で触られる方が宜しいかと思われます。大きいので発送まで時間を頂く場合がございますのでご了承ください。※注意事項※他サイトにも出品してますので早期終了の場合はご了承ください。中古品の為、神経質な方はご遠慮ください。また当方元喫煙者です。煙草の臭いがする場合がございます。気になさる方はクリーニング前提でご購入ください。ブランド品等偽物が多く流通している為真贋判定ご自身で出来る方のみご購入お願いします。いかなる理由でも返品は対応し兼ねます。お取引開始から3日以内にご連絡頂けない方、5日以内に御入金頂けない方は落札者都合でキャンセルとさせて頂きます。理不尽にキャンセルする非常識な方が多くいらっしゃいますが大変迷惑ですので絶対に御遠慮ください。ブラックリストに登録させて頂く場合もございます。ご了承ください。