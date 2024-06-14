萩茶碗　味舌隆司造　銘　好日　新品未使用品　口径12.5高さ9センチ

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種類...茶道具萩茶碗 味舌隆司造 抹茶茶碗です。 銘 好日 で炉開き また 新年の茶席に良い銘の茶碗かと存じます。新品未使用品で美しいお作品です。 萩焼独特の肌合いと釉薬との醸し出す 薄っすらと肌色がかった色合いが素晴らしい御作品です。 写真よくご覧いただきまして 新品では有りますが一度人の手に渡ったお品で有ります事をご納得の上で ご検討頂けましたら幸いで御座います。プロフィールお読み下さいませ。#茶道具#抹茶茶碗 萩焼#味舌隆司作品