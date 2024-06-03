フランスアンティーク　油絵

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アンティークの油絵です。小さめのサイズですが、額がとても豪華です。全体のサイズは縦約24センチ、横約29.5センチ、厚み約5センチ程です。中に入っている油絵のサイズは縦約9.5センチ、横約14.2センチ位です。（多少の誤差はお許し下さい）。絵は取り外せないような仕様です。また大変古いお品の為、額の隅はゴールドの塗装剥がれ等あります。最後の画像は、サイズ違いの油絵を並べました。そちらは別出品です。お届けは画像一枚目の額入り油絵が一枚になります。長い時を経たアンティーク品です。傷汚れ等ありますので、完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。宅急便にて発送させて頂きます。