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名画 絵画 アンティーク 壁掛け ヴィンテージ 松岡眞 鎧戸のある建物
商品番号 B27389537431
商品名

名画 絵画 アンティーク 壁掛け ヴィンテージ 松岡眞 鎧戸のある建物
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 14,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さいましてありがとうございます。昭和時代に購入。絵画裏、額内板共に「松岡眞　鎧戸のある建物　」と明記。額は経年により汚れあり。ガラス反射撮影の為外して撮影。★絵画サイズ約31cmx39cm素人採寸の為誤差はお許し下さい。返品、クレームはご遠慮願います。ご理解ご了承いただける方のみお願いいたします。家庭での保管になりますので、神経質な方、完璧な状態をお求めになる方はお控え下さい。詳細は写真でご確認頂けましたら幸いです。★発送匿名額に入れ配送。※額不要の方は購入前にコメントよろしくお願いいたします。気持ち程度となりますがお値引させていただきます。喫煙者.ペットおりません。
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