名画 絵画 アンティーク 壁掛け ヴィンテージ 松岡眞 鎧戸のある建物 ...

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ご覧下さいましてありがとうございます。昭和時代に購入。絵画裏、額内板共に「松岡眞 鎧戸のある建物 」と明記。額は経年により汚れあり。ガラス反射撮影の為外して撮影。★絵画サイズ約31cmx39cm素人採寸の為誤差はお許し下さい。返品、クレームはご遠慮願います。ご理解ご了承いただける方のみお願いいたします。家庭での保管になりますので、神経質な方、完璧な状態をお求めになる方はお控え下さい。詳細は写真でご確認頂けましたら幸いです。★発送匿名額に入れ配送。※額不要の方は購入前にコメントよろしくお願いいたします。気持ち程度となりますがお値引させていただきます。喫煙者.ペットおりません。