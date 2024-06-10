幅54cm奥行き32cm高さ2.5cm祖母のものです。価値が分からないため、購入されなければ徐々にお値下げしていきます。複数購入でのお値引きなど対応いたします。お気軽にお問い合わせくださいませ。出来るだけ早くの発送を心がけておりますが、仕事の都合でお待ち頂く場合があります。お急ぎの場合はコメント頂ければ対応致します。自宅保管品であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。



塗りのお盆 漆器 アンティーク 岡坂醤油株式会社 12-100 - 漆芸



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