FenderAmericanPerformerTelecaster未使用HC付

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2021年の9月に購入しました。購入後2、3ヶ月はよく弾いていましたが、最近は弾く機会も少なくなったので出品することにしました。外には持ち出さず、自宅のみで弾いていました。素人判断ですが、打コンや目立つキズはないと思います。〔ピックガードにピックによる弾き傷はあります。〕ネックもストレートで、ガリやノイズもありません。トラスロットも触っていません。フレットは2弦の12〜15フレット辺りに減りがありますが、何割というのも主観になると思いますので、傷なども含めて写真でご判断いただき、よろしければご購入ください。演奏には支障ありません。外に持ち出すためにハードケースを購入しましたが、コロナ禍の中持ち出すこともなかったので、一度もギターを入れることなく保管していました。ギターをハードケースに入れたうえで、ダンボールに入れて発送いたします。クリーニング中にスイッチノブか取れてしまったので、新品のノブに交換しました〔写真10枚目）。カラー···ブラウンシリーズ···Telecasterタイプ···テレキャスタータイプカラー···ブラウンシリーズ···Fenderタイプ···テレキャスタータイプボディタイプ···ソリッドシリーズ···Telecaster