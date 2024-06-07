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掛軸　加藤清児　山水図　共箱付き　掛け軸　骨董品
商品番号 V25773667873
商品名

掛軸　加藤清児　山水図　共箱付き　掛け軸　骨董品
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 9,653 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　加藤清児　山水図　共箱付き肉筆（人が書いたもの）絹本加藤清児　真作保証品【状態】骨董品　古い掛け軸ですが丁寧に使ってあります。概ね良好です。小さいシミがありました（画像でよくお確かめください）桐の共箱付き。【サイズ】たて１８８ｃｍ　　よこ６１ｃｍ220307　Ｍ　Ｓ３　掛軸　加藤清児　山水図　共箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/procurement491833.html
http://narcologia.ru/goods/choice950185.html
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