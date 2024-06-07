掛軸　加藤清児　山水図　共箱付き　掛け軸　骨董品

掛軸 加藤清児 山水図 共箱付き肉筆（人が書いたもの）絹本加藤清児 真作保証品【状態】骨董品 古い掛け軸ですが丁寧に使ってあります。概ね良好です。小さいシミがありました（画像でよくお確かめください）桐の共箱付き。【サイズ】たて１８８ｃｍ よこ６１ｃｍ220307 Ｍ Ｓ３ 掛軸 加藤清児 山水図 共箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。



掛軸 吉嗣拝山 山水図 木箱付き 掛け軸 骨董品 | ckon.com.au



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