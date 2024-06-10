花瓶 備前焼 在銘 花器 華器 華道 華道 壺 置物 飾り 品 ...

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備前焼の花瓶の出品になります。現状お渡しでの取引になる品です。汚れ・ホコリ・欠けがございますので、予めご了承くださいませ。長期保管品につき、痛みや汚れなどございます。写真からご確認の上、ご購入ください。お使いのモニターなどにより、実際の商品の色と違って見える場合があります。発送はご購入代金振込み後、1日〜2日で発送を予定しておりますが、場合により、3日ほどかかる場合もございます。その場合はご連絡致しますのでご了承ください。また、匿名配送などの配送指定、日時指定などございましたら、お気軽にメッセージをください。発送前でしたら対応させていただきます。梱包には細心の注意をしておりますが、予期せぬトラブルなどで商品に異常などありましたら返金などの対応もさせていただきますので、取引きメッセージなどにご連絡くださいますよう、よろしくお願い致します。その他質問などありましたら、メッセージお待ちしております。フォローワー様募集キャンペーン中k23040314-A7