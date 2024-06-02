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藤井風　GOD BLESS US Tシャツ (コーヒーフロート) GBU
商品番号 P28146201391
商品名

藤井風　GOD BLESS US Tシャツ (コーヒーフロート) GBU
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 8,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤井風GODBLESSUST-SHIRT(コーヒーフロート)色は一番人気、即完売色のコーヒーフロートです。一点一点タイダイ柄が違います。胸元と背中側の刺繍がかわいいです。サイズはXL、本人着用サイズとなります。以前、2度ほど室内で着用し、ホームクリーニングしたという状態で譲っていただきました。どうしても欲しくて買ったのですが、大きすぎて今後も着る機会がなさそうなので出品します。当方は未着用です。ただ、少し出品を迷っているため、お値下げは不可でお願いいたします。小さく畳んでの発送となりますのでご了承ください。中古、自宅保管品のため、神経質な方はご購入をお控え下さい。人気ソロアーティスト···藤井風gbuTシャツ即完売品
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