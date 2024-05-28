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Ｅ４０１　掛軸　大徳寺　太田晦巌　『常行一直心』　玉井香山識書　『真作』　一行書
商品番号 B58860399047
商品名

Ｅ４０１　掛軸　大徳寺　太田晦巌　『常行一直心』　玉井香山識書　『真作』　一行書
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　195cm×44cm本紙　約　149cm×40cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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