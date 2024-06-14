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お宝⭐超希少⭐️KISS キッス バンド タペストリー ヴィンテージ
商品番号 G28250087236
商品名

お宝⭐超希少⭐️KISS キッス バンド タペストリー ヴィンテージ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,523 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の出品の中から閲覧ありがとうございます✿⭐コメントでのやりとり中でも即決の方を優先する事御理解下さいませ⭐KISS関連同梱の場合2点目は1000円お値引させて頂きます^^他KISS関連随時出品中覗いて見て下さいね^^#KISS♘euphoria♘黄金期KISSの全貌ドームのラスト来日LIVEも最高でしたね❣️⭐️KISSメンバーが大きくプリントされたタペストリーです^^今見かける事がないと思う超貴重なお品是非大事にして頂けるコレクター様に♪KISSバンドグッズナイロン素材当時壁に飾ってたため押しピンの穴が四隅にあるだけで状態が良いです✨長期保管のためご理解頂ける方にお願い致します。画像にてご確認下さいませ(畳んで大切に保管していましたので畳じわはあります)【平置き寸法】約105cm×74cm✅素人目での確認なので神経質な方のご購入はご遠慮願います✅1997年の来日の際に購入#KISS#キッス#バンドTシャツ#デッドストック#KISSARMY#ポールスタンレー#ジーンシモンズ#ピータークリス#エースフレーリー#エリックシンガー#トミーセイヤー#エリックカー#ヴィニーヴィンセント#ブルースキューリック#マークセントジョン#PaulStanley#GeneSimmons#PeterCriss#AceFrehley#EricSinger#TommyThayer#EricCarr#VinnieVincent#BruceKulick#MarkStJohn
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