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- スピッツ ギターピック 【メンバー使用品】
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます☺️●ライブの際にメンバーが投げたギターピックです！●多少の傷はございますのでご理解頂ける方でお願いします。●即購入歓迎！お値下げ可能！よろしくお願いします！#スピッツ#ギターピック#草野マサムネ
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