ヤマハ　キーボード　YAMAHA EZ-J220\nヤマハ

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ヤマハのキーボードです。写真2枚目、3枚目のところに少し汚れがありますが、その他目立った汚れはありません。見落としがあるかもしれませんが、ご了承下さい。説明書、ソングブック、ACアダプターなどもあります。写真1枚目は、自宅にある台に乗せていますが、台はついていません。#ヤマハ#YAMAHAEZ_J220