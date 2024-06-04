大谷翔平　SEIKO ボブルヘッド　フィギュア

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商品詳細
閲覧ありがとうございます！SEIKO大谷翔平フィギュアも少しの間飾っていただけなので大きな破損などはありませんが初期傷があります。外箱にも傷あり。ご理解の上、ご検討よろしくお願い致します。大谷翔平選手SEIKOアストロンフィギア二刀流ボブルヘッド非売品 ノベルティジャンル（スポーツ選手）···野球
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