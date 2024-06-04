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大谷翔平　SEIKO ボブルヘッド　フィギュア
商品番号 N90636370063
商品名

大谷翔平　SEIKO ボブルヘッド　フィギュア
ブランド名 セイコー
特別価格 税込 6,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます！SEIKO大谷翔平フィギュアも少しの間飾っていただけなので大きな破損などはありませんが初期傷があります。外箱にも傷あり。ご理解の上、ご検討よろしくお願い致します。大谷翔平選手SEIKOアストロンフィギア二刀流ボブルヘッド非売品　ノベルティジャンル（スポーツ選手）···野球
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