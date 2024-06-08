希少作★今成研二★備前【窯変】ビアジョッキ★黄胡麻

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故 今成研二氏の独特な造形に土味・焼けの良い黄胡麻の掛った窯変の美しい備前ビアジョッキ（マグカップ）になります。大きさは、径：８（取手込：１２）ｃｍ、高さ：約１２、５ｃｍ程度になります。【プロフィール】昭和２５年群馬県生まれ。宇都宮大学卒業後就職するが備前焼に魅せられ備前陶芸センターで修行。平成５年窯を築いて独立。焼き締め陶公募展他入賞。豪快な作品を作り人気がありましたが惜しまれつつ亡くなりました。注意事項作品と栞のみになります。