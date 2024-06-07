桑田佳祐 \u0026 PORTER コラボ　ショルダーバッグ

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サザンオールスターズFC限定、完全受注生産桑田佳祐\u0026PORTERコラボバッグになります。応援団限定で申し込んで購入しました。撮影の為、開封致しました。応援団アンケートでボディカラーをネイビーカラーにファスナーカラーとタグなどは桑田さんの意見を取り入れ作られ内部カラーもファスナーと合わせたイエローカラー。内ポケットは取り外して単体でサコッシュとして使用出来るようになっています。桑田さんが大好きな方、二度と出ないかもしれないバッグは如何でしょうか！！すみませんがプレミア価格で少しお高めの価格設定にさせて頂きます。サザンと桑田さんのコレクショングッズが増えすぎた為、今回出品する事に致しました。色々なグッズを年数をかけて集めてきましたので、ライブで購入した物、オークションやフリマで購入した物等、新品未使用の物から開封し着用した中古品まで有ります。気が付いた部分は記載させて頂くか画像に載せるように出来る限り致しますが、見落としも有るかもしれませんので本当に細かい事にこだわる方、気にされる神経質な方のご購入はお控えください！！あくまでもサザン、桑田さんファンの方にお譲り出来ればとの思いで出品させて頂きますので宜しくお願い致します。※ ご購入前に必ずプロフィールをご覧下さい。