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- 清 張廣徳製 大型蓮形錫製茶托 五客セット☆総重529g 煎茶道具☆時代物☆
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商品詳細
清張廣徳製大型蓮形錫製茶托五客セット☆総重529g煎茶道具☆時代物☆5D0306サイズ(約):長さ14.6㎝、幅10㎝、高さ3.7㎝、総重さ529g
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