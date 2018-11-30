三井銀行 貯金箱 ソフビ人形 ① ホームラン坊や 野球 昭和レトロ 1963年

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三井銀行の貯金箱ソフビです。高さは帽子のつばまでで約24センチ程度とても古いものかと思います。底面には「1963MODERNPLASTICSCo.」と読み取れますので、60年前のものと推測します。日焼けや変色、汚れなどありますので画像でご確認の上、ご検討ください。とても可愛い表情です。同じものがもう一体ありますので、気になる方はチェックお願いします。よろしくお願いします^_^モダンプラスチック#他にもアンティークやレトロあります