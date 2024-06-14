ポケモンセンター産 クレイジングサーフ 未開封ボックス シュリンク付き

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商品詳細
レイジングサーフ1box新品未開封ポケモンセンターオンラインで購入しました。段ボール未開封のまま発送いたします。すり替え防止の為購入後の返品、返金はお受けできないのでご了承ください。神経質な方はご遠慮スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語種別/詳細···未開封ボックス種別···パック・ボックス
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