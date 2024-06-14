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- M I工房 完成品 ハセガワ 1/48 F -22ラプター
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商品詳細
最新作だけあってカチリとした仕上がりになりました。。大変、大きな機体。3色迷彩、自分で色を、調色してみました。ステルス機、本当に地球人の設計でしょうか？これからもよろしくお願いいたします❗F-22ラプターは、アメリカ空軍の制空戦闘機です。F-15イ一グルの後継機として先進戦術戦闘機計画に基ずいて開発された機体でF-35、F-47ベールクト実験機などと同じ第５世代グループのジェット戦闘機です。
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